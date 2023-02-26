Лучшие из нас: какой облик приобретает новая российская элита

Глава государства в своем обращении к Федеральному Собранию активно работать над продвижением на военной и гражданской службе самых достойных граждан страны.

Смена эпох означает смену основных действующих лиц, героев. Сейчас, когда идут затяжные боевые действия — на первый план выходят наши военнослужащие и волонтеры, что им помогают.

Не случайно, в своем послании Федеральному собранию президент заявил о намерении продвигать по карьерной лестнице офицеров и сержантов, проявивших себя как грамотные и решительные командиры. Речь и о дальнейшей службе в Вооруженных Силах. И, что особенно важно — о востребованности такого резерва на гражданской работе, в органах власти всех уровней. Это принципиально важный момент. Когда мундир на деловой костюм меняют генералы, дослужившиеся до пенсии — это не новость. Но президент говорит о необходимости использовать опыт, энергию, самоотверженность командиров среднего и младшего звена. Они, если угодно — новая элита российской федерации.

У термина «элита» есть разные толкования, мне ближе самое простое. Элита — это «лучшие из нас». Если убрать за скобки творческую интеллигенцию — которая всегда на особом счету, то в России смена элит последний раз произошла 30 лет назад, когда вместо партработников и ударников соцтруда, элитой стали чиновники и коммерсанты. Культуру малиновых пиджаков быстро сменил гламур, и появилось стойкое ощущение, что счастье имеет цену, определенно в у. е. Слово «элита» при этом бесконечно опошлилось — элитные поселки, элитная мебель, одежда, сантехника, элитные щенки.

Предполагалось, что «лучшие из нас» проторят дорогу в счастливое будущее всей остальной стране. Но они пошли своим путем. Завязанная на экспортных или банковских операциях, а порой банальных махинациях элита предпочитала жить по принципу «где кошелек, там и родина».

Предупреждения еще в начале нулевых, что активы выведенные в чужую юрисдикцию можно легко потерять — услышали далеко не все.

После начала военной операции сошла лавина санкций, которая накрыла всех русских, без разбора, и слова 2002 года оказались пророческими. Ориентированная на запад российская элита осталась по большей части пусть не у разбитого корыта, а у арестованной суперъяхты, но суть от этого не меняется. Вернуть обратно «непосильным трудом» уже не получится — не надо унижаться — новое предупреждение от президента прозвучало вполне определенно.

«Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное, а в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», — сказал Владимир Путин.

И все же, и это прозвучало в послании, выход у такой «элиты» все-таки есть — вернуться домой. Чтобы оставить после себя не только наследство, но и наследие. Учитывая то, как быстро развиваются сейчас события, времени у блудных сынов отечества не так много.