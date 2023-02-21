Президент США Джо Байден после краткого визита в Киев прибыл в Польшу. Он приехал на поезде в город Пшемысль на границе с Украиной. Как сообщили в Белом доме, оттуда президент США отправится в Варшаву, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой.

Ожидается, что Байден произнесет речь. Никаких деталей предстоящего выступления в Вашингтоне не привели. Сказали только, что американский лидер посещает Польшу, чтобы, цитата «послать сигнал Москве».