«Чтобы послать сигнал Москве» — Байден после визита в Киев прибыл в Польшу
Американский лидер планирует встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой, а также произнести речь.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Президент США Джо Байден после краткого визита в Киев прибыл в Польшу. Он приехал на поезде в город Пшемысль на границе с Украиной. Как сообщили в Белом доме, оттуда президент США отправится в Варшаву, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой.
Ожидается, что Байден произнесет речь. Никаких деталей предстоящего выступления в Вашингтоне не привели. Сказали только, что американский лидер посещает Польшу, чтобы, цитата «послать сигнал Москве».
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