Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу о гибели оператора на съемочной площадке

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Актеру грозило более пяти лет тюрьмы, но закон об огнестрельном оружии на съемках приняли после смертельного инцидента.

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

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Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс.

Применение на съемочной лощадке огнестрельного оружия могли счесть за отягчающее обстоятельство. Но ввиду того, что закон о нем был принят уже после смерти Хатчинс, прокурор пошел навстречу адвокатам Болдуина.

Из‑за этого пункта наказание для актера могло составить вплоть до пяти лет тюрьмы. Теперь же ему грозит до 1,5 лет лишения свободы по статье за непредумышленное убийство.

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