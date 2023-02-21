Один человек погиб в результате аварии на сухогрузе в Новороссийске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 39

На борту судна в момент инцидента находились 11 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press; 5-tv.ru

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В результате аварии на сухогрузе в Новороссийске есть жертвы. Информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

Там уточнили, что из 11 членов экипажа погиб один человек — он скончался прямо на борту судна. Еще один находится в тяжелом состоянии, по данным 5-tv.ru, его доставили в ближайшую больницу в Алексино. Жизни остальных граждан ничего не угрожает.

Как известно, накануне грузовое судно потерпело крушение прямо в порту Новороссийска. Официальной причиной инцидента названа авария, после которой корабль начал резко уходить под воду — с берега за происходящим наблюдали очевидцы. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые помогли подняться членам экипажа на спасательные суда и доставить их на берег.

Что стало причиной аварии на сухогрузе. Пока предстоит выяснить профильным службам. При этом известно, что стихия в эти дни испытывает Краснодарский край на прочность. Днем ранее в регионе объявили сразу три штормовых предупреждения, территорию накрывает то сильный дождь, то снег и все это в сочетании с мощным ветром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ДТП на Крымском мосту унесло жизни троих человек.

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