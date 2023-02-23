В США озвучили истинную причину поездки президента Байдена в Киев

Американская журналистка отметила, что СМИ нарочно раздувают значимость встречи Байдена и Зеленского.

Визит президента США Джо Байдена на Украину имел одну важную только для него самого цель — повысить рейтинги. Такое мнение в эфире телеканала Sky News Australia высказала американская журналистка Мегин Келли. По ее словам, глава государства прибыл в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским ради фотосессии и собственного продвижения на теме вооруженного конфликта.

«СМИ преподносят все так, будто бы там был целый марш генерала Макартура (Знаменитый американский военачальник Дуглас Макартур. — Прим. ред.). Но все не так. Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — цитирует Келли URA.RU.

Журналистка заявила, что решение посетить Киев было принято Байденом не ранее, чем на прошлой неделе. По словам Келли, этому факту есть весомые подтверждения, хотя Белый дом говорит о заранее спланированной поездке. Она также подчеркнула, что слова американского лидера о готовности поддерживать Украину столько, сколько понадобится, являются просто «вымыслом администрации».

«Нет, мы не готовы! Как показывают опросы общественного мнения, показатели поддержки дальнейшего вооружения и финансирования Украины смещаются в невыгодном ему направлении — все ниже и ниже», — добавила Келли.

Джо Байден побывал в Киеве 20 февраля. В ходе встречи с президентом Зеленским он пообещал передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму около полумиллиарда долларов. Штаты планируют передать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы, противотанковые комплексы и радары воздушного наблюдения.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем.