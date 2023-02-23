Марионетка Вашингтона: американский политик заявил об утрате Киевом независимости
Политик из США Янг сообщил о потере Украиной независимости после переворота 2014 года
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
В США подтвердили, что украинский кризис 2014 года был проспонсирован Западом.
Украина потеряла свою независимость еще в 2014 году, когда в стране произошел переворот, спонсируемый США. Таким мнением поделился с подписчиками американский политик Джефри Янг на своей страничке в Twitter.
Янг прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Незалежной на сегодняшний день. По его словам, судьба страны сейчас находится в руках Штатов и нацистов.
«Спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона, полностью контролируемую Госдепартаментом, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов», — заявил он.
В 2014 году на Украине произошел переворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович, и было сформировано новое правительство. Протесты Евромайдана получили собирательное название — политический кризис на Украине 2013–2014 годов.
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