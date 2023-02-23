Марионетка Вашингтона: американский политик заявил об утрате Киевом независимости

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Политик из США Янг сообщил о потере Украиной независимости после переворота 2014 года

Марионетка Вашингтона: американский политик заявил об утрате Киевом независимости

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тема:
Украинский кризис

В США подтвердили, что украинский кризис 2014 года был проспонсирован Западом.

Украина потеряла свою независимость еще в 2014 году, когда в стране произошел переворот, спонсируемый США. Таким мнением поделился с подписчиками американский политик Джефри Янг на своей страничке в Twitter.

Янг прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Незалежной на сегодняшний день. По его словам, судьба страны сейчас находится в руках Штатов и нацистов.

«Спонсируемый США переворот в 2014 году превратил Украину в марионетку Вашингтона, полностью контролируемую Госдепартаментом, ЦРУ, Пентагоном, НАТО и группами вооруженных до зубов украинских нацистов», — заявил он.

В 2014 году на Украине произошел переворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович, и было сформировано новое правительство. Протесты Евромайдана получили собирательное название — политический кризис на Украине 2013–2014 годов.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем президент США Джо Байден «тайно» прилетел в Киев.

Тема:
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