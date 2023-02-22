«Цирковое представление»: как «тайный» визит Байдена в Киев повлияет на Украину

Оказывается, секретная поездка не было такой уж и секретной. В Москве прекрасно знали о визите американского лидера и приняли соответствующие меры.

Президент США Джо Байден накануне выступил в Польше после своего визита в Киев. Формулировки его не отличались затейливостью, однако одну интересную деталь проследить все же удалось: степень секретности посещения Байденом Украины и бессмысленность его заявлений напоминает визиты бывших президентов Америки Дональда Трампа и Барака Обамы в Афганистан и Ирак, соответственно. Тогда политики давали малозначительные обещания и, в итоге, просто оставили эти страны.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, можно ли провести параллель между перечисленными событиями, и объяснил истинные цели поездки Байдена на Украину. По его словам, американский лидер мог преследовать сразу двух зайцев.

«Первая цель — поднять личный рейтинг самого Байдена и демократов», — заявил эксперт.

Кнутов объяснил, что позиции демократической партии в США начинают рушиться, а республиканцы все больше завоевывают признательность избирателей.

«А вторая цель — это действительно показать странам НАТО, что Вашингтон поддерживает Украину. Ну и киевскому режиму оказать морально-психологическую помощь», — прокомментировал специалист.

Кунтов подчеркнул, что анонсированное в марте–апреле наступление ВСУ должно состояться, поэтому Баден делает все для эскалации с украинской стороны. Однако, уверяет политолог, поддержка Вашингтона имеет подтекст с личными выгодами: расчет на то, что глава Незалежной Владимир Зеленский будет выполнять все указания США беспрекословно.

«Если говорить о том, что могут кинуть Украину — могут кинуть Украину американцы в том случае, если действительно будет складываться внутриполитическая ситуация неприятная внутри США, в первую очередь. Либо будут обострения с Китаем достаточно серьезные. В этом случае американцам будет наплевать на Украину», — заявил эксперт.

Кнутов заметил, что секретным визит Байдена в гости к Зеленскому был лишь отчасти. По его словам, накануне поездки советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан звонил в Москву и просил Россию не беспокоить, во всяком случае, центральную и западную части Украины.

«Зеленский устроил цирковое представление, когда во время прогулки загудели сирены. Какие сирены, когда сами попросили не наносить удары во время визита Байдена, и мы пошли навстречу?» — задался вопросом собеседник издания.

В заключение Кнутов отметил, что информационные каналы между Москвой и Вашингтоном сохраняются и продолжают работать, а это оставляет небольшой намек, что ситуация может измениться, и они будут использованы для реальных переговоров.

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