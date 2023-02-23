«Прорвемся» — Алексей Гаврилов со слезами на глазах поздравил мужчин с 23 февраля
Актер Алексей Гаврилов не смог сдержать слез, поздравляя мужчин с Днем защитника Отечества
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Артист родился в семье потомственных военных и не понаслышке знает, каково это — ждать родного человека дома, пока он защищает страну на фронте.
Российский актер Алексей Гаврилов поздравил с Днем защитника Отечества всех причастных к празднику. Тех, кто сейчас отдает долг Родине на фронте, и тех, кто с замиранием сердца ждет возвращения своих родных и близких живыми. Свое послание он озвучил в интервью ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.
«Я искренне вам всем ребята желаю, чтобы вы вернулись живыми. Это в первую очередь. Чтобы были счастливы ваши дети, ваши близкие, родные, чтобы они вас дождались. Благодарю вас за то, что я сижу сейчас здесь в студии, а вы многие там. За то, что вы бьетесь», — обратился Алексей к россиянам.
Актер родился в семье потомственных военных, поэтому понятие чести и любви к Родине у него воспитывалось с самого детства. К сегодняшнему празднику артист относится с особым трепетом и любовью, потому что он не понаслышке знает, каково это — ждать родного человека с войны.
«Я знаю, что это такое, потому что ждал батю из горячих точек и знаю, что испытывают на самом деле ваши родные и близкие, дети, жены. Поэтому прорвемся! Победа будет за нами! С праздником!» — со слезами на глазах произнес Алексей.
Полное интервью с Алексеем Гавриловым о его детстве, отношении к России и планах на будущее читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.
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