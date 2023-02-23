«Они будут искать врачей»: Сташенко назвала диагноз сбежавших из России звезд

Артистка считает предательство Родины ненормальным явлением.

Актриса и спортсменка Оксана Сташенко считает, что уехавшие звезды российской эстрады просто обязаны отказаться от своих привилегий в стране, которую они предали. Об этом она рассказала изданию dni.ru на фестивале отечественного кино «Черноречье Фест».

По ее словам, звезды, эмигрировавшие в другие страны в такой ситуации, должны отдать обратно все свои звания и надбавки.

«Раз они так ненавидят и не любят все то, что тут происходит», — говорит актриса.

По мнению Сташенко, у знаменитостей может быть психическое расстройство, ведь только с такими проблемами можно клеймить свою страну.

«Я думаю, они сами скоро будут искать врачей, чтобы им поправили мозги», — добавила она.

Также она поделилась историей о том, что ее коллеги с Украины перестали с ней общаться после всех событий. Более того, те люди, которые доверяли ей тайны и считали другом, сейчас покрывают артистку матом и проклинают.

«Мой телефон был слит в открытый доступ с призывом: „Долбайте ее!“ Все просто с ума сошли! В итоге мне пришлось менять номер. Но ни одному человеку в ответ я не написала ничего плохого. Бог им судья!», — заключила Сташенко.

К слову, до этого актриса уже не раз говорила о том, что никогда не уедет из России. Кстати, ее муж — украинец. При этом он полностью сходится во мнении с женой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Сташенко категорически отказалась покидать РФ.