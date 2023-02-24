Олег Газманов рассказал о жизни своих непубличных детей Филиппа и Марианны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 149

Певец Олег Газманов вложился в стартап приемного сына-бизнесмена Филиппа

Олег Газманов рассказал о жизни своих непубличных детей Филиппа и Марианны

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У 71-летнего артиста трое наследников. Родион и Марианна — его родные дети, а Филиппа в семилетнем возрасте он усыновил.

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал, чем занимаются его дети. Если сына от его первого брака страна знает хорошо по его творчеству, то о дочери Марианне и приемном сыне Филиппе пресса пишет не так часто. В интервью Алене Жигаловой глава звездного семейства поделился успехами своих наследников.

Биологическим отцом Филиппа является брат основателя «МММ» Сергея Мавроди — Вячеслав, с которым в 90-х находилась в браке нынешняя жена Газманова, пишет 7Дней.ru. Олег Газманов воспитывал мальчика с раннего детства, когда тому исполнилось семь лет, усыновил. По словам артиста, он никогда не разделял сыновей. Хоть повзрослев они и выбрали разные пути, папа гордится обоими.

25-летний Филипп, как выяснилось, получал среднее образование за границей, делал первые шаги в модельном бизнесе, но жизнь свою с этой деятельностью связывать не захотел. По словам Газманова-старшего, отучившись в колледже в Великобритании, его приемный сын заявил, что хочет окончить российский университет и работать на родине. Юноша счел, что дома у него больше возможностей и перспектив.

«Он никогда не ставил себе целью быть моделью, участвовать в этом и получать за это деньги. Это не его тема. Сейчас у него своя компания… Он убедил меня дать ему возможность реализовать свой стартап. Они вдвоем с его компаньоном, с таким же парнем молодым… Придумали приложение для грузоперевозчиков», — рассказал Олег Михайлович.

Как отметил Газманов, приемный сын давно знал, кем хочет работать. Вложение отца помогло запустить бизнес, и он со временем пошел в гору. Сегодня на Филиппа работают более 300 человек. 19-летняя Марианна в отличие от брата пока не определилась со своим будущим. Девушка учится в МГИМО, и, по словам звездного папы, пока только меняет увлечения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Олег Газманов высказался о покинувших Россию знаменитых коллегах.

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