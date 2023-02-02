«Давайте вычеркнем их»: Газманов высказался о покинувших Россию звездах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Олег Газманов: участники СВО не простят уехавших звезд российской эстрады

«Давайте вычеркнем их»: Газманов высказался о покинувших Россию звездах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Артист решил поразмышлять о патриотизме и своих коллегах.

Российский певец Олег Газманов считает, что вернувшиеся с СВО солдаты никогда не простят деятелей культуры и шоу-бизнеса, которые сбежали из своей страны. Об этом он рассказал в эфире федерального телеканала.

По его словам, общество не должно смотреть «сквозь пальцы» на артистов, которые покидают Россию.

«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят», — сказал музыкант.

Более того, уверяет Газманов, сбежавших предателей не так уж и много и их лучше перестать обсуждать раз и навсегда.

«Про них слишком много говорят в прессе, много раздувают. Давайте вычеркнем их просто», — заключил певец.

Кстати, Олег Газманов известен как российский патриот, он поддерживает специальную военную операцию и считает ее цели справедливыми. Из-за этого знаменитость уже попал под санкции Евросоюза и остался без зарубежного имущества.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий от украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как патриот РФ Олег Газманов чуть не подрался из-за проукраинских провокаторов в Дубае.

Тема:
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