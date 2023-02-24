Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лени Мальцева
У мальчика серьезный диагноз — лейкоз. Ему нужна помощь для подготовке к операции по пересадке костного мозга.
Фото: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Леня из Челябинска. Шестилетнего мальчика от сверстников отличает тяжелая болезнь — острый миелобластный лейкоз — рак крови. Ребенок уже очень давно не выходил из стерильной палаты, поскольку для него это смертельно опасно.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму и даже больше — 2 825 444 рубля. Большое вам спасибо!
- 23 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лени Мальцева
- 17 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Николая Комелькова
- 16 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Комелькова
- 10 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Тимура Бондаря
- 9 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Тимура Бондаря
- 3 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши Белоусова
- 2 февр
- Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Миши Белоусова
- 27 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Полины из Луганска
- 26 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Полины из Луганска
- 20 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Жанет из Ингушетии
Читайте также
79%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?