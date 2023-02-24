Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лени Мальцева

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

У мальчика серьезный диагноз — лейкоз. Ему нужна помощь для подготовке к операции по пересадке костного мозга.

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лени Мальцева

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Леня из Челябинска. Шестилетнего мальчика от сверстников отличает тяжелая болезнь — острый миелобластный лейкоз — рак крови. Ребенок уже очень давно не выходил из стерильной палаты, поскольку для него это смертельно опасно.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать необходимую сумму и даже больше — 2 825 444 рубля. Большое вам спасибо!

Тема:
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