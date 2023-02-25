Есть пробитие: армия России уничтожила три танка ВСУ в зоне спецоперации
Минобороны: российские военные уничтожили три танка ВСУ в зоне СВО
Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas
Украинские радикалы бегут с поля боя и так, однако лучше им помочь прибавить скорости.
Российские военные уничтожили более 90 украинских военных и три танка противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о боях на южно-донецком и запорожском направлениях.
«Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Также там уточнили, что всего с начала спецоперации армией России уничтожено 8027 танков ВСУ, включая другие боевые бронированные машины. Россия продолжает проведение демилитаризации и денацификации Украины.
Донбасс и еще часть территорий не признали киевскую власть, пришедшую в результате государственного переворота 2014 года. После этого украинские радикалы начали обстрелы мирного населения. Конечная цель России — прекращение геноцида людей киевским режимом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВСУ драпают из Артемовска.
Читайте также
86%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?