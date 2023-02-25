Украинские радикалы бегут с поля боя и так, однако лучше им помочь прибавить скорости.

Российские военные уничтожили более 90 украинских военных и три танка противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о боях на южно-донецком и запорожском направлениях.

«Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также там уточнили, что всего с начала спецоперации армией России уничтожено 8027 танков ВСУ, включая другие боевые бронированные машины. Россия продолжает проведение демилитаризации и денацификации Украины.

Донбасс и еще часть территорий не признали киевскую власть, пришедшую в результате государственного переворота 2014 года. После этого украинские радикалы начали обстрелы мирного населения. Конечная цель России — прекращение геноцида людей киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ВСУ драпают из Артемовска.