«Сюськи-мусюськи!» — дочь Охлобыстина сняла на видео счастливого актера-дедушку

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 37

Анфиса Охлобыстина опубликовала видео, на котором счастливый артист нянчится с внуками

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Instagram* / dzetakorma; 5-tv.ru

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Сценарист сериала «ДМБ» — образцовый дед, умеющий классно импровизировать.

Трогательное видео, где нянчится с внуками актер театра и кино Иван Охлобыстин, опубликовала его дочь Анфиса в социальных сетях. Рядом со сценаристом сериала «ДМБ» присутствует его супруга Оксана Арбузова.

«Черная машина, сюськи-мусюськи! И она приехала! А там сидел дедушка! И бабушка!» — сказал Охлобыстин, развлекая малышей импровизированной сказкой.

«Да, это была я! Забодаю-забодаю деточек! Забодаю-забодаю… дедушку!» — подхватила Арбузова.

К слову, звезда сериала «Интерны» не только образцовый дед, но и достойный гражданин своей страны, имеющий четкую позицию. Артист поддерживает специальную военную операцию на Украине. В октябре прошлого года СМИ сообщали, что Охлобыстин был в Донбассе с женой и одной из дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отправил Охлобыстин бойцам в зону спецоперации.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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