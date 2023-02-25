Почти plus size модель: Катя Гордон показала фигуру после третьих родов

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 109

Катя Гордон снялась в обтягивающем платье после третьих родов

Почти plus size модель: Катя Гордон показала фигуру после третьих родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Муж знаменитости даже больше любит ее с новыми формами.

Звездный адвокат Катя Гордон всего через три месяца после третьих родов снялась в новой фотосессии в откровенном и обтягивающем белоснежном платье, которое подчеркивало ее рельефы. Видео можно посмотреть на сайте Газета.ру.

Она также написала в своем личном блоге, что сохранить фигуру в идеальном состоянии достаточно сложно, но она сейчас пытается любить себя такой, какая она есть.

«После третьего ребенка живот уходит сложнее, худеть становится трудно…», — говорит адвокат.

Но муж, по ее словам, любит ее еще больше в новой форме.

«Да, я почти модель х+, и меня ничего не заставит вставать в пять утра на зарядку и жалеть о том, что моя матка выносила троих. Мне нравится тратить себя», — добавила знаменитость.

За нынешнего мужа Виктора Хархалиса юрист вышла замуж в январе 2022 года, а забеременела уже в апреле. В 2012 году Екатерина родила первого ребенка от адвоката Сергея Жорина, в 2017 году — снова стала мамой, но сохранила в тайне личность мужчины, который является отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Катя Гордон дала ребенку необычное имя.

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
Кириенко: российские педагоги выступают на линии фронта за будущее страны
23:40
«Весь наш народ»: как Россия переосмысляет образ защитника Отечества
23:21
Шрам под левым глазом: Алла Пугачева появилась на публике с помятым лицом
23:07
Цветы вместо бомб: жители Берлина превратили милитаристскую акцию украинцев в антивоенный митинг
22:41
Почти plus size модель: Катя Гордон показала фигуру после третьих родов
22:25
Евросоюз опубликовал список российских компаний и физлиц, попавших под санкции

Сейчас читают

Советник врио главы ДНР Ян Гагин: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
«Увернуться от падающих западных экономик»: чем опасен десятый пакет санкций против РФ
Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023