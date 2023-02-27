Армия России уничтожила оперативный центр спецопераций ВСУ в районе Хмельницкого

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 36

Точных данных о потерях в рядах противника пока нет. Защитники Донбасса продолжают выполнять поставленные задачи.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные ликвидировали оперативный центр спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Хмельницкого. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах. <…> В районе города Хмельницкого поражен оперативный центр специальных операций «Запад“», — подчеркнул Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовск.

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