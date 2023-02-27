Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовск
Советник врио главы ДНР Гагин: все дороги на Артемовск под контролем сил РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
Гарнизону ВСУ в городе перекрыт подвоз боеприпасов и живой силы.
Российские войска установили контроль над всеми дорогами на Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«Артемовск наконец провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город», — заявил он ТАСС.
По словам Гагина, российские военные перекрыли подвоз боеприпасов и живой силы гарнизону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. В результате киевский режим фактически потерял важный логистический узел, тысячи военнослужащих, наемников и военной техники, подчеркнул советник главы ДНР.
До этого другой советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские бойцы подошли вплотную к центру Артемовска. При этом украинские боевики, по его словам, несут огромные потери, однако цепляются за город из последних сил, прокладывая полевые дороги для доставки техники и боеприпасов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска.
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