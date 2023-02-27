«Гитлер тоже мечтал о чудо-оружии»: политолог Светов объяснил веру Киева в помощь от Деда Мороза

Нынешняя власть на Украине — прямые наследники главы Третьего рейха, и тоже грезят о победе на пороге краха.

Просьбы главы минобороны Украины Алексея Резникова к Деду Морозу о том, чтобы он «ниспослал» украинской армии истребители, кажутся смешными и инфантильными, однако сам киевский чиновник искренне верит в чудо. В этом уверен политолог, журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что в феврале 1945 года, когда крах Германии во Второй мировой войне был уже очевидным, глава Третьего рейха Адольф Гитлер постоянно твердил о чудо-оружии, которое вот-вот появится у немецкой армии и поможет ей одолеть союзные войска.

«Они же наследники Гитлера — нынешняя власть на Украине. Мы и называем их неонацистами. Они психологически не способны к реальному мышлению, к адекватной оценке своих сил, возможностей. Они верят, что, поскольку они нацисты, то Бог за них, Дед Мороз за них, и вот-вот случится чудо, и они победят. Это психологическое выражение их наследственности», — подчеркнул политолог.

По словам Светова, Резников и другие представители киевской власти на самом деле верят в то, что на Украину вот-вот прибудут танки Leopard и Аbrams, самолеты F-15 и F-16, комплексы Patriot, и Киев сразу победит.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете la Repubblica признался, что просил в письме Деду Морозу истребители и бронемашины Bradley, Spartan и Mastiff для украинской армии.