Светлану Тихановскую требуют приговорить к 19 годам лишения свободы

Кто и почему хочет наказания для бывшего кандидата в президенты Белоруссии?

В Белоруссии гособвинитель попросил приговорить бывшего кандидата в президенты Республики Светлану Тихановскую и оппозиционного активиста Павла Латушко к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство БелТА.

В ходе суда прокурор потребовал назначить по 12 лет лишения свободы другим оппозиционерам: Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому, которые сейчас находятся за границей.

«Тихановская, Ковалькова и Мороз, как предполагается, должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский — усиленного режима», — говорится в публикации.

Также прокурор потребовал назначить Тихановской штраф в размере 37 тысяч белорусских рублей. Если переводить на русскую валюту, то это около одного миллиона рублей по текущему курсу.

Кроме того, обвинитель призывал лишить Павла Латушко права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

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В начале декабря прошлого года Следственный комитет Белоруссии завершил расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета, в том числе Светланы Тихановской и Павла Латушко. Их дела передали генеральному прокурору для направления в суд.

Прокурор призвал признать обвиняемых виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Также отмечается, что обвиняемые действовали неконституционным путем, а также создавали экстремистские формирования.

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