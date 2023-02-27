«Без предварительных условий»: Лукашенко призвал Киев не упустить уникальный шанс договориться с Москвой

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Иван Обухов
Иван Обухов 57

Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор

«Без предварительных условий»: Лукашенко призвал Киев не упустить уникальный шанс договориться с Москвой

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Президент Белоруссии напомнил властям Украины об открытости России к диалогу.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал текущий момент уникальным для того, чтобы положить конец вооруженному противостоянию на Украине. Пока российская не встала на военные рельсы, а официальная Москва открыта к переговорам, у Киева есть шанс остановить кровопролитие, заявил президент Белоруссии.

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал в понедельник канал «Беларусь 1».

Лукашенко подчеркнул, что целью российского лидера Владимира Путина, является гарантия безопасности России, а в том, что мирные инициативы были сорваны, президент Белоруссии обвинил страны Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, при каких условиях Украина прекратит свое существование.

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«Без предварительных условий»: Лукашенко призвал Киев не упустить уникальный шанс договориться с Москвой

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