🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 28 февраля. Растущая Луна в Близнецах провоцирует тревоги, страхи, мрачные мысли, искушает и заставляет идти на неоправданный риск и верить обманщикам. Думайте над каждым своим шагом, не принимайте решений сгоряча. Сегодня очень легко поддаться сладким речам недоброжелателя, согласиться на провальную авантюру, будьте предельно осторожны. Злоумышленники захотят сыграть на вашей гордыне, и если у них получится, поплатитесь. Старайтесь избегать неоднозначных ситуаций, лучше проведите время в кругу близких, людей, которым доверяете. На работе займитесь текущими задачами, большие старты лучше отложить.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 февраля по 5 марта

♈ Овны

Совершенство — это скука, Овны. Стремление к идеалам порой абсолютно ничем не оправдано и вообще бессмысленно. Потребность в достижении уровня совершенства сковывает нас больше, чем мы можем себе представить. Итак, растворяйте барьеры в своей душе и во внешнем мире, оставайтесь собой и не позволяйте ломать себя в угоду чужим представлениям. Помните, вы пришли на Землю не для того, чтобы играть мелко. Вы пришли сюда, чтобы принять свою уникальность и вдохновить окружающих сиять в их собственном свете.

Космический совет: играйте по-крупному, все в ваших руках!

♉ Тельцы

Сегодня звезды обращают ваше внимание на приверженность условностям. Это правила и нормы, на которых вы выросли, истории, в которые верили, и нарративы, которые усвоили, потому что не знали другого пути. Никто не утверждает, что все эти правила и положения не имеют ценности в общем порядке вещей. Но все же необходимо принять, что только вы являетесь сознательным творцом своей реальности, вы имеете право выбора. Оставить обиды в прошлом и начать жизнь заново? Легко! Если вы этого хотите. Ваша мантра на день: «Я свободен».

Космический совет: чтобы переписать историю вашей жизни нужно лишь одно — ваше решение.

♊ Близнецы

Сегодня вы находитесь в состоянии благоговения и удивления. Настраивайтесь на радость от всех замечательных событий прошлого и того, что еще предстоит пережить. Если ваша внутренняя радиочастота настроена на благодарность, вы автоматически становитесь сильнейшим магнитом для чудес. Поверьте, Вселенная хочет дать вам больше, чем вы можете себе представить! Позвольте себе быть очарованными самой жизнью, и ваша судьба изменится. Каждый момент радости, каждое «спасибо» ведет к лучшему.

Космический совет: не забывайте о благодарности, вам есть за что сказать миру спасибо.

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♋ Раки

Вы переживали одно испытание за другим в последнее время, вы истощены. Учитывая, что части старой истории начинают понемногу растворяться в памяти, вы начинаете сомневаться, кто вы есть сейчас. Так бывает, не стоит бояться. Попробуйте не бороться с неопределенностью, а породниться с ней. Превратите страх в волнительное и приятное предвкушение новых открытий. Просто потому что мир таков, каким его видим мы. Да, и еще одна вещь! Не спешите спасать окружающих, не беритесь за всю работу, которую вам предлагают, не бойтесь упустить возможность. Сейчас вам нужна собственная любовь, забота и нежность больше, чем кому бы то ни было.

Космический совет: поберегите себя, не позволяйте суете и тревогам захватить вас.

♌ Львы

У вас больше нет энергии гоняться за людьми, событиями, опытом или возможностями. Вы знаете, что ваше принадлежит вам и найдет путь в вашу Вселенную в самое подходящее время. Все, что вам нужно сделать, это продолжать создавать себя. Строить собственный мир, окружать себя любимыми, выбирать дело по душе — выполнять свою священную цель. Попробуйте представить, что препятствий нет. И можно посвятить все свое время мечте. Определите самое важное и сконцентрируйтесь только на этом. И станет ясно — вам все по плечу!

Космический совет: следуйте за мечтой, ничего не бойтесь, вы сильнее, чем думаете.

♍ Девы

Сейчас не время почивать на лаврах. Настало время вернуться в игру! Выступать на первом плане, делиться своими уникальными знаниями и опытом, вдохновлять других на реализацию их высочайшего потенциала. Вспомните, кто вы, великолепные, талантливые, сильные Девы. Вспомните все, чего вы достигли, почувствуйте, на что способны. Вам предначертано нечто большее, вы не смиритесь с «обычной» жизнью, не согласитесь на меньшее! И станете лучшей версией себя несмотря ни на что.

Космический совет: время сиять, не соглашайтесь больше на вторые роли!

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♎ Весы

Поворот сюжета: вам не нужно делать все правильно, быть идеальными во всем — от внешнего вида до мыслей и поступков. Вам просто нужно оставаться в энергии игры и раскрашивать холст своей жизни согласно собственному вкусу. Когда вы не ограничиваете себя и сияете собственным светом, вы даете другим разрешение делать то же самое. Вы вдохновляете! Что же до сердечных дел, звезды предупреждают о риске встретить эгоиста, который способен очаровать вас. Любому может вскружить голову бурный роман, не так ли? Однако сейчас лучше оставаться сосредоточенным, чтобы не проглядеть важное в розовых очках.

Космический совет: раскрасьте холст своей жизни самыми яркими и смелыми цветами.

♏ Скорпионы

Трансформация не всегда должна быть хаотичной, бурной, пугающей. Это необязательно испытание на пределе возможностей. Не всегда нужно чувствовать себя застрявшим на американских горках без шанса выбраться, чтобы продвинуться на новый уровень развития. Будьте нежны, будьте добры и будьте сострадательны к себе. Наблюдайте за каждой деталью дня сегодняшнего, чтобы суметь переписать сценарий. Прямо сейчас вы находитесь на пороге открытия совершенно новой версии себя.

Космический совет: относитесь к себе с любовью, заботой и нежностью.

♐ Стрельцы

Представители этого знака могут почувствовать себя уязвимыми и даже беспомощными. Старые раны, тяжелые события прошлого неожиданно всплывают на поверхность, напоминая вам о давно минувших временах. Наблюдайте. Внимательность к каждой мелочи позволит приблизиться к исцелению, Стрельцы. Обратите свой взор на воспоминания, которые необходимо отпустить, чтобы появился шанс двигаться дальше. Если необходимо, обратитесь за помощью к наставнику. Вас ждут большие и лучшие дела. Все, что вам нужно — это сделать первый шаг.

Космический совет: жить с болью слишком трудно. Учитесь принимать и оставлять в прошлом.

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♑ Козероги

Вот в чем дело, Козероги: скорее всего, важное и долгожданное событие не произойдет в соответствии с вашим графиком. Все случится не так, как вы себе это представляете сейчас. Однако не позволяйте себе разочароваться в собственной реальности. Вместо этого найдите место для доверия в своей душе. Доверьтесь Вселенной, которая желает вам лучшего. Напомните себе, что божественный план совершенен и направлен на поддержание вашего роста. Не пытайтесь ломать реальность, браться за невыполнимое. Чем терпеливее вы будете относиться к себе и другим в это время, тем легче будет перейти на новую временную шкалу.

Космический совет: не время сворачивать горы и браться за грандиозные проекты.

♒ Водолеи

Сегодня вы можете оказаться в праздничном настроении, и на то есть веские причины. Не нужно ждать, пока произойдет что-то значительное, прежде чем открыть бутылку шампанского. Вы живы, вы свободны, вы можете исполнять мечты, вас окружает ваша духовная семья! Что может быть лучше? Водолеи, которые являются частью определенного сообщества, могут почувствовать вдохновение принять участие в мероприятии или посетить какое-то собрание. Не ограничивайте себя, не запрещайте. Берите от жизни все по велению сердца.

Космический совет: вы живы и дышите! Могла быть и лучшая причина для празднования?

♊ Рыбы

Сегодня вы в настроении принять жизнь такой, как есть и предаться сладкому безделью — dolce far niente. Замедлиться. Просто быть. Получить максимум удовольствия от пребывания прямо здесь, прямо сейчас, в этот настоящий момент. Делиться историями с близкими и любимыми людьми, удерживать место в душе друг для друга. Учитывая, что мы живем в разгар сезона Рыб, желание соединиться со стихией воды также будет сильным. Поплавайте в естественном водоеме, если у вас есть такая возможность, или в бассейне. В конце концов окунитесь в ритуальную ванну дома — и расслабьтесь.

Космический совет: ищите способы успокоить тело и душу, вам необходима пауза.

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