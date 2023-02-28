Северная Африка резко нарастила импорт российских нефтепродуктов в ЕС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

На Западе опасаются, что санкционный дизель из России идет в Европу.

Северная Африка резко нарастила импорт российских нефтепродуктов в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Страны Северной Африки резко увеличили поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. На Западе опасаются, что санкционный дизель идет в Европу. Об этом пишет EADaily.

По информации издания, перед введением эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу такие страны, как Марокко, Тунис, Ливия, Алжир и Египет значительно нарастили поставки бензина, лигроина, дизельного топлива и газойля из России.

Так, в январе марокканские компании закупили два миллиона баррелей из России, тогда как в 2021 году все поставки едва превысили 600 тысяч баррелей. Тунис в позапрошлом году почти не покупал российские нефтепродукты, а в первом месяце этого года приобрел сразу 2,8 миллиона баррелей.

Эксперты полагают, что российские нефтепродукты перепродаются в Европу, так как африканские страны показывают рост поставок в страны ЕС.

Отмечается, что новая система поставок нефтепродуктов в страны ЕС может и не нарушать санкции в случае, если африканские страны экспортируют в Европу свое топливо, а российское оставляют у себя.

Еще в январе, до введения потолка цен на российские нефтепродукты, Bloomberg писал, что экспорт нефти из России морем взлетел до самого высокого уровня с апреля прошлого года.

По мнению аналитиков агентства, России удалось преодолеть эмбарго Европы — запрет на ввоз российской нефти в страны ЕС по морю. Сделать это удалось предсказуемым образом — Москва просто перенаправила сырье в дружественные страны. Высокий спрос на углеводороды в них как раз и объясняет увеличение объема поставок, сделали вывод эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия существенно сократила морские поставки нефти Западу, однако параллельно нарастила объемы поставок черного золота в дружественные страны — Турцию, Египет, Индию и Китай.

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