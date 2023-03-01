«Просыпалась и плакала»: с какими трудностями столкнулась Ханна после родов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 42

Певица Ханна рассказала о послеродовой депрессии и отказе от грудного вскармливания

«Просыпалась и плакала»: с какими трудностями столкнулась Ханна после родов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Младшая дочь исполнительницы и гендиректора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу) появилась на свет 9 февраля.

Певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, ответила на вопросы своих фанатов о послеродовой депрессии и кормлении грудью младшей дочери. Артистка стала дважды мамой 9 февраля. Вместе с супругом Пашу (Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов. — Прим. ред.) она тут же показала девочку армии подписчиков в соцсетях. После выписки из клиники в Дубае, где проходили роды, Ханна тут же взялась за себя, она регулярно делится с аудиторией результатами похудения.

По словам певицы, ухаживать за младшенькой проще, по второму кругу все нюансы материнства даются легко. Конечно, не все идет, как хотелось бы, но упадка сил и разочарования звезда не испытывает. Как отметила Ханна, с послеродовой депрессией ей столкнуться не пришлось. Никаких слез и хронической усталости — только большие творческие планы и активная подготовка к их исполнению.

«Все не идеально и хотелось бы лучше, но я чувствую себя отлично! Работаю над собой каждый день и физически, и ментально! По приезде в Москву большие планы — спорт, процедуры аппаратные и так далее», — пишет исполнительница в своем блоге.

Ханна призналась, что наладить режим дочери ей уже далось, хотя девочке всего две недели. Правда, ради этого, в том числе, пришлось отказаться от естественного вскармливания. Артистка рассказала, что малышке не хватало ее молока, от этого она часто просыпалась и плакала. Посоветовавшись со специалистами, селебрити приняла решение перейти на смеси. Ханна подчеркнула, что некоторые эксперты считают такое питание даже более безопасным, но для нее главным плюсом стал спокойный сон сытой дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит роскошный особняк Ханны и Пашу.

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