Во Владивостоке автобус протаранил здание суда

Во Владивостоке автобус протаранил здание краевого суда. Авария получилась весьма нелепой. По предварительной версии, транспортное средство поднималось в горку, но по какой-то причине заглохло и скатилось вниз. От удара заднюю часть машины смяло, повылетали окна, на проезжую часть стало вытекать топливо.

Прибывшие на место пожарные первым делом пролили тротуар водой. Все произошло на Океанском проспекте, одной из центральных улиц города, в самый разгар утреннего часа пик. Очень повезло, что в салоне не было пассажиров и неуправляемый транспорт не задел никого из пешеходов.