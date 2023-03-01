Зоны риска: можно ли ослепнуть из-за инъекций в области глаз?

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Косметолог Петраш: инъекции филлеров в области век могут привести к слепоте

Зоны риска: можно ли ослепнуть из-за инъекций в области глаз?

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Многие женщины гонятся за красотой и молодостью, но не все знают о негативных последствиях бьюти-процедур.

Косметические процедуры имеют ряд противопоказаний и негативных последствий. Так, от инъекций филлеров в области век человек может полностью ослепнуть. Об этом рассказала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш.

По ее словам, на лице есть «зоны риска», куда нельзя делать инъекции филлеров. К ним относится зона в области век, лба, межбровья, носа и носогубного треугольника.

«К ним относятся сосудисто-нервные пучки, куда категорически нельзя колоть филлеры, так как возможно попадание филлера в просвет сосуда, вследствие чего нарушается кровоток и возникает разной степени ишемия тканей вплоть до некроза тканей. В области век инъекции филлеров опасны возникновением слепоты. Не менее опасно проводить инъекции в области лба, межбровья, носа и носогубного треугольника. В этой области повышен риск возникновения ишемии», — цитирует слова косметолога Газета.ру.

Предупредить пациента о возможной опасности могут только врачи-дерматокосметологи, которые не только получили медицинское образование, но и прошли обучение по инъекционным методикам. Надежда Петраш порекомендовала обращаться за процедурами красоты только в специализированные клиники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны «капельницы здоровья и красоты».

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