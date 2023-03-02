В России началась подготовка к турниру по фиджитал‑спорту «Игры будущего»

В России выходит на финишную прямую подготовка к новым фантастическим спортивным состязаниям. Стартовал прием заявок в волонтеры на международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры будущего». Он пройдет в Казани в следующем году.

Фиджитал-игры — это физический и цифровой спорт в одном флаконе. Самый простой способ соединить их — погрузить спортсменов в киберпространство, а потом вывести их на реальную площадку. Перспективы таких состязаний сегодня обсуждали в Москве — на форуме «Мы вместе. Спорт».

Говорили о том, что по сути «Игры будущего» — это ответ на глобальные структурные изменения, которые происходят в мире. И Россия сейчас выводит на международную арену турнир, который не имеет аналогов в мире.

«В тестовых соревнованиях приняли участие уже 13 стран. 29 подтвердили свою заинтересованность, и мы видим очень большой охват, более 180 миллионов аудитория только на тестовых соревнованиях без какой-то интенсивной рекламной кампании прошло, ну понятно, что сейчас каждый день все больше и больше игры будут на слуху, поскольку идет активная стадия подготовки игр и профессиональная команда занимается ее организацией», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Впрочем, не только киберспорт в России привлекает внимание иностранных гостей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве прошел турнир «Шахматные звезды 2023».