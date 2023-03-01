Умер Рику Браунинг, сыгравший монстра в «Твари из Черной лагуны»

Известный американский актер Рику Браунинг, который сыграл самого популярного монстра-жаброчеловека в фильме «Тварь из Черной лагуны», скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По последним данным, пожилой мужчина умер у себя на ранчо во Флориде по естественным причинам.

Самая популярная роль Браунинга — в ленте 1954 года «Тварь из Черной лагуны». Эта тварь так полюбилась американскому зрителю, что актера пригласили исполнить роли жаброчеловека еще в двух фильмах — «Месть Твари» и «Тварь ходит среди нас».

Кадр из к/ф «Тварь из Чёрной Лагуны», реж. Джек Арнольд, 1954 г.

Однако Рику Браунинг, помимо актерской карьеры, был отличным сценаристом, режиссером и продюсером про дельфина Флиппера и хоррора «Гигантские клешни».

Также артиста можно заметить в фильмах бондианы «Шаровая молния» и «Никогда не говори никогда».

Но и это еще не все заслуги артиста. В кинофильме «20 000 лье под водой» он выступил в роли каскадера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский.