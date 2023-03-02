Захарова обвинила посла ФРГ в том, что он уходит от ответа на вопрос о взрывах на СП

Слова посла ФРГ в России о том, что страны Европы не готовы оглашать предварительные результаты расследования взрывов на нитях «Северного потока» — очередная попытка уйти от ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она припомнила немецкому дипломату Гезе Андреасу фон Гайру о реакции Германии на якобы отравление Алексея Навального*. Тогда, как справедливо отметила Захарова в своем официальном Telegram-канале, у ФРГ практически сразу же после инцидента была сформулирована четкая и однозначная позиция.

«Что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность?» — задалась вопросом российский дипломат.

Представитель МИД предположила, что представитель Германии в России попросту ухватился за расследование, чтобы избежать неудобных, но очевидных ответов на неудобные темы.

«По „Северным потокам“ спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», — заключила Захарова.

Не так давно посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью с «Известиями» сообщил, что власти Германии уже четвертый месяц не отвечают на официальные запросы России о ситуации с «Северными потоками».

Новый виток расследования подрыва «Северных потоков» начался после публикации громкого расследования всемирно известного разоблачителя — американского журналиста Сеймура Херша. Тот прямо обвинил власти Штатов в диверсии и заявил, что теракт одобрил лично президент США Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие последствия взрывов «Северных потоков» скоро ощутят европейцы.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.