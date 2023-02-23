ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках»

Власти Германии четвертый месяц не отвечают властям России насчет взрывов на «Северных потоках» в сентябре. Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, немецкие коллеги с октября 2022-го получают письменные запросы и обращения, в том числе от председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Генеральной прокуратуры РФ.

«К сожалению, ни на что мы ответов не получили. Вопрос остается открытым, заявление генерального прокурора Германии о том, что русский след не найден, мы зафиксировали, но если не найден русский след, чей тогда найден и почему об этом не знает общество?» — заявил Сергей Нечаев.

Поводом для международного расследования стала публикация американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится, что диверсию на газопроводах осуществили США с помощью Норвегии под прикрытием учений НАТО. Мотив — стремление вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП.