ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 111

В России подрыв газопровода расценили как террористический акт, но западные страны категорически отрицают все обвинения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Власти Германии четвертый месяц не отвечают властям России насчет взрывов на «Северных потоках» в сентябре. Об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, немецкие коллеги с октября 2022-го получают письменные запросы и обращения, в том числе от председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Генеральной прокуратуры РФ.

«К сожалению, ни на что мы ответов не получили. Вопрос остается открытым, заявление генерального прокурора Германии о том, что русский след не найден, мы зафиксировали, но если не найден русский след, чей тогда найден и почему об этом не знает общество?» — заявил Сергей Нечаев.

Поводом для международного расследования стала публикация американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится, что диверсию на газопроводах осуществили США с помощью Норвегии под прикрытием учений НАТО. Мотив — стремление вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совфед обратится к МИД России с инициативой международного расследования терактов на СП.

Тема:
Северный поток
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