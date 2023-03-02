Сила духа и надежные товарищи: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ показало кадры боевой подготовки экипажей бронетехники ЦВО в зоне СВО
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают спецоперацию по защите Донбасса. 5-tv.ru публикует самые интересные кадры боевой подготовки бойцов с тылового района.
Минобороны России показало кадры боевой подготовки российских сил в тыловом районе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
На первых кадрах представлена работа экипажей бронетехники мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). Механики-водители боевых машин БМП-2 учатся оперативно занимать огневой рубеж, отстреливать дымовую завесу и отходить. Совместно с ними проходят подготовку и расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Они отрабатывают навыки уничтожения танков и укреплений противника.
На следующих кадрах боевую подготовку ведут экипажи мотострелковых подразделений на БМП-2 с боевым модулем «Бережок». На местности бойцы отрабатывают сценарии реального боя, совершенствуя навыки по вождению боевых машин и ведению огня из БМП-2.
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