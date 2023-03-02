День рождение у Вячеслава Зайцева, 2 марта советскому модельеру исполняется 85 лет. В 1960-е Зайцева называли «Красным Диором» или «Королем моды», пишет издание aif.ru.

Были слухи, что Зайцев будет праздновать День рождения в ресторане с приглашенными друзьями кутюрье. Однако сын дизайнера объявил, что юбилей Вячеслава Михайловича пройдет в Доме моды на проспекте Мира с ретроспективным парадом моделей Зайцева-старшего под названием «Многоликая мода». Этот период охватывает интервал с 1988 по 2023 года.

Прежде Зайцев выпускал по две коллекции в год, в каждой из — 90 моделей. По словам сына, последнюю коллекцию Вячеслав Михайлович создал из твида как интерпретацию делового костюма.

Однако два года назад в день рождение Вячеслава Зайцева его привезли на инвалидной коляске в ресторан и устроили там шоу с фотосессией. Такое поведение родственников возмутило общественность. Ходили слухи, что это не близкие Зайцева, а мошенники. Как оказалось, у модельера есть многомиллионные долги.

«Три дырки — два шва»

Дебютная коллекция Зайцева покорила московских стиляг, она была посвящена спецодежде для работниц области и села. Это были яркие стеганые телогрейки, юбки из павловопосадских платков и разноцветные валенки, которые были разукрашены гуашью.

То есть Зайцев стал первым, кто взял русскую тему и переиграл ее по-новому. Эту тему потом подхватили многие кутюрье и дизайнеры прет-а-порте.

В 1963 году мир впервые услышал о советском законодателе моды. Через некоторые время Пьер Карден и директор Dior Марк Боан приехали в Москву, чтобы познакомиться с молодым талантом. Совместное фото Зайцева с мэтрами разлетелось по американским журналам. Его стали называть «Красным Диором».

В 1974-м чехословацкий журнал «Кветы» добавил портрет Вячеслава в галерею выдающихся художников мира. А в 1989-м во время саммита «Пять лучших модельеров мира» в Токио Зайцева признали одним из лучших мастеров мировой моды наряду с Клодом Монтана, Ханае Мори и Донной Каран.

Этих событий могло и не быть, так как в 1971 году Зайцев попал в серьезную автокатастрофу. Он пробыл девять дней в реанимации ему ставили угрозу — ампутация ноги. Несмотря на то, что ему было всего 33 года Зайцев чуть не смирился с этой мыслью. К счастью, обошлось без ампутации.

Полгода Вячеслав восстанавливался и передвигался на костылях, а потом вернулся в моду. Без нее он не мог жить. Единственное, что стало беспокоить дизайнера это то, что его одежда демонстрируется только на подиуме.

Читайте также Предательство ребенка: Волочкова открыла семейную тайну тяжелобольного Зайцева

«За 16 лет работы в легкой промышленности я ни разу не видел, чтобы разработанные мною модели кто-то носил. Все они, поступив в производство, кастрировались под стандарт: „Три дырки — два шва“», — негодовал Зайцев.

Московский и ленинградский бомонд довольно быстро узнал и полюбил Зайцева. Он мог сочинить наряд для каждого имиджа. «Зайцев» считался высшей маркой. Он был лучше и выше, чем обычный советский знак качества.

Платья с неизменной брошью-цветком для Эдиты Пьехи, клиентами Зайцева были Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Бари Алибасов, Валентина Терешкова, Людмила Максакова, Вера Васильева, Валентин Гафт, Эдита Пьеха. Также Зайцев сшил маленькое черное платье министру культуры Фурцевой.

«Я счастливейший человек — мне довелось общаться с потрясающими людьми», — признавался художник в интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, как складываются отношения тяжелобольного Вячеслава Зайцева с сыном и внучкой.