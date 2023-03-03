«Люблю поесть»: Павлиашвили рассказал, благодаря чему он поддерживает фигуру

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Павлиашвили поддерживает фигуру активным образом жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артисту летом исполнится 59 лет. Но он по-прежнему находится в хорошей физической форме, активен и продолжает усердно трудиться.

Певец Сосо Павлиашвили в преддверии лета рассказал, как он начал готовиться к теплому времени года. По его словам, пока многие знаменитости уже активно сели на диеты и купили абонементы в спортзалы, он продолжает все также есть, не ограничивая себя ни в чем. А поддерживать фигуру помогает активный образ жизни.

«Я люблю вкусно поесть, когда, тем более, вкусно все готовят, свои рестораны, но мы очень много двигается. Каждый день ходим, плаваем, сейчас снег растает, начнем на велосипедах кататься. Мы не обжираемся, по-человечески все. Тем более, сейчас начался Великий пост», — рассказал Павлиашвили в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова.

И такой подход к питанию для него подходящий. Ведь еще пять лет назад артист в интервью aif.ru рассказывал, что он большой любитель восточной кухни. Он не особо привередлив в еде, но долма с рубленой бараниной, манты, шашлык, лепешки, узбекский плов — любимые его блюда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря чему актриса Анастасия Мельнова заметно похудела.

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