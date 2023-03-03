Брюс Уиллис появился на публике впервые с момента оглашения опасного диагноза

Брюс Уиллис показался публике — впервые с января, когда стало известно о его деменции. Вальяжно прогуливаясь по Лос-Анджелесу, он улыбался и пил кофе с друзьями, пишут «Известия».

Увы, «крепкий орешек» больше не сможет сниматься в голливудских боевиках — диагноз не предполагает. Но у него есть большая семья, которая поддерживает, а жена Эмми поделилась отличным видео отпуска в горах.