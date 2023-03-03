Брюс Уиллис появился на публике впервые с момента оглашения опасного диагноза

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В семье знаменитого актера не скрывают деталей болезни. Напротив, коллективная поддержка кумиру миллионов сейчас так необходима!

Брюс Уиллис появился на публике впервые с момента оглашения опасного диагноза

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia; 5-tv.ru

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Брюс Уиллис показался публике — впервые с января, когда стало известно о его деменции. Вальяжно прогуливаясь по Лос-Анджелесу, он улыбался и пил кофе с друзьями, пишут «Известия».

Увы, «крепкий орешек» больше не сможет сниматься в голливудских боевиках — диагноз не предполагает. Но у него есть большая семья, которая поддерживает, а жена Эмми поделилась отличным видео отпуска в горах.

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