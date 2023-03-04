🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 4 марта. Растущая Луна в знаке Лев привнесет в жизнь представителей зодиакального круга суматоху, некоторый хаос и бардак. Но не поддавайтесь внешним факторам. Сохраняйте спокойствие и продолжайте двигаться по выбранному пути, несмотря ни на что.

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♈ Овны

Овны, окружающие всегда будут чем-то недовольны, будут пытаться дать совет и рассказать, как правильно жить и как следует поступить. Но звезды советуют — не дайте им заглушить вашу интуицию и желания. Не позволяйте им сомневаться в своих желаниях, целях и способах достижения. Доверьтесь своим внутренним ощущениям, силе, мудрости и опыту. Они обязательно приведут вас к успеху.

Космический совет: слушайте только себя.

♉ Тельцы

Тельцы, научитесь любить себя любым: ранимыми и уязвимыми, скрытными и закрытыми, открытыми и желающими дарить любовь этому миру. Наступление весны — хорошая возможность принять себя такими, какие вы есть!

Космический совет: научитесь принимать себя любыми.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня лучше всего перестать гнаться за чем-либо, сопротивляться и остановиться. Но при этом продолжайте рисковать, слушайте свое сердце и действуйте по его велению и порыву.

Космический совет: рискуйте и не забывайте о душевных порывах.

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♋ Раки

Раки, сейчас вы переживаете не лучшие времена. Вы чувствуете себя одинокими после того, как разбили сердце те, кому когда-то вы доверяли целиком и полностью. Но, несмотря на тяжелый период в жизни, вы четко понимаете — долго хранить обиду невозможно. С таким ощущением жизни и развития дальше не будет. И это верно! Поэтому продолжаете быть открытыми, чуткими, внимательными к окружающему миру. Поверьте, вы заслуживаете всего того, что желаете.

Космический совет: продолжайте быть открытыми к окружающему миру.

♌ Львы

Львы, сегодня лучшее время для того, чтобы рискнуть. Начав двигаться, вы приблизитесь к осуществлению желаемого. Все ресурсы для этого у вас есть. Кроме того, не забывайте и о своем здоровье. Оно как никогда важно. Звезды подсказывают, также важно уделить внимание благополучию.

Космический совет: рискуйте, чтобы осуществить свои мечты. Все ресурсы для этого есть.

♍ Девы

Девы, если вы вдруг решите посчитать все чудеса, происходящие с вами за последнее время, поймете — их выше крыши. Жизнь буквально переполнена ими. Поэтому перед полнолунием поблагодарите Вселенную за все, что имеете. В особенности людей, которые дарят свою любовь, внимание и нежность. Помимо этого вспомните и о неприятных моментах. Анализ их тоже важная часть для дальнейшего развития.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за все, что имеете.

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♎ Весы

Весы, даже если прошлые негативные моменты вы уже давно пережили, бывают времена, когда мы о них вспоминаем, раны вновь начинают кровоточить. Не стоит этому противиться. Это часть вашей жизни, для этого в вашем сердце отведено отдельное место.

Космический совет: относитесь к прошлому с любовью и благодарностью.

♏ Скорпионы

Скорпионы, помните, вы идете по жизни с огромной защитой Вселенной, с невероятным желанием добиться желаемого и верой в то, что так и будет. Поверьте, есть все шансы повернуть ситуацию в свою сторону — сторону приближения к успеху. Кроме того, немного сбавьте обороты и обратите внимание — вокруг происходят чудеса за чудесами.

Космический совет: помните о своей силе, которая способна приблизить к желаемому.

♐ Стрельцы

Стрельцы, все, что вам действительно положено, обязательно дойдет до адресата. Но тогда, когда это действительно будет необходимо. Поэтому не концентрируйтесь на возможных неудачах, продолжайте двигаться вперед со знанием того, что вас любят и поддерживают. Кроме того, не скрывайте от людей, о которых вы заботитесь, то, насколько сильно вы их любите.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед, не концентрируйтесь на неудачах.

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♑ Козероги

Козероги, приход весны — время перемен. Именно сейчас перед вами начнут открываться все двери, которые когда-то были закрыты. Однако не стоит думать, что все будет проходить так легко и просто. Все же продолжайте держать свою жизнь в своих руках и власти. При этом не бойтесь смотреть страху в глаза. Так вы сможете освободить место для чего-то нового и прекрасного.

Космический совет: продолжайте управлять своей жизнью и не бойтесь смотреть страху в глаза.

♒ Водолеи

Водолеи, наверняка, сейчас вы переживаете расставание. Вне зависимости от причин, прощаться с человеком всегда трудно. Но все же постарайтесь быть благодарным за все хорошие и плохие моменты вместе. В ближайшие дни постарайтесь сосредоточиться на этом опыте, займитесь самоанализом. Выбирайте путь наименьшего сопротивления для скорого восстановления.

Космический совет: для скорейшего возвращения к привычной жизни плывите по течению.

♊ Рыбы

Рыбы, все происходящее сейчас, как бы, возможно, глупо сейчас не звучало, нужно для лучшего в будущем. Поэтому постарайтесь как можно быстрее пережить этот неприятный период, отпустить ситуацию. Вы понимаете, вы получили максимум от отношений, дальше уже пустота. Освободите сейчас место в жизни для нового и лучшего!

Космический совет: отпустите ситуацию для лучшего будущего.

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