Стало известно, что Джо Байдена прооперировали

Ранее у него была обнаружена базально-клеточная карцинома.

Лечащий врач главы Белого дома Джо Байдена рассказал о том, что операция по удалению у президента США злокачественного образования на коже, прошла успешно, передает Reuters.

По имеющейся у журналистов информации, проведенная в феврале 2023 года биопсия показала у хозяина Овального кабинета базально-клеточной карциномы.

Теперь американскому президенту нужно будет наблюдаться у дерматолога.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен и член Республиканской партии Ронни Джексон сообщал, что состояние Джо Байдена представляет угрозу для США: по его словам, из-за «снижения когнитивных функций» Байдена могут «погибнуть люди».

Ранее 5-tv.ru писал, почему журналист Такер Карлсон раскритиковал деятельность лидера США Джо Байдена.