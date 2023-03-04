Количество надрезов впечатляет: почему Киркоров решился на пластику

Знаменитый артист не скрывает экспериментов с внешностью. Страх ему тоже не знаком.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в отличие от многих звездных коллег не скрывает, что любит пластические операции. Перевоплощение и эпатаж — вот его главные кредо. Так, в погоде за молодостью в декабре 2022 года народный артист отважился лечь под нож хирурга. Количество надрезов впечатляет, сообщает KP.RU и публикует кадры, сделанные при участии шоумена прямо перед операцией.

На видео заметно, что тело Киркорова буквально полностью изрисовано фломастером — так пластические хирурги помечают, где делать надрезы и как лучше убрать лишнюю кожу и внутренние ткани во время операции. Все прошло настолько удачно, что фанаты и не поняли — как за несколько мгновений Филипп Бедросович преобразился из размера XXXL в L.

«Он просто не имеет права плохо выглядеть!» — комментировал перемены в Киркорове его пластический хирург Тимур Хайдаров.

Сегодня артист ведет активную концертную деятельность и хвастается новым образом в соцсетях, собирая исключительно положительные отзывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров появился на премии «Виктория» в модном золотом образе.