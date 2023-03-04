Спасший рукопись «Доктора Живаго» журналист умер на 101-м году жизни

В Риме на 101-м году жизни скончался известный журналист Серджо Д’Анджело. Этот человек сыграл ключевую роль в популярности романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» — именно он в свою время спас рукопись мастера, о которой мог никто и не узнать.

Таким образом эта история прославила не только Пастернака, но и самого Д’Анджело. Случилось все в 1956 году. Тогда журналист работал в СССР на радио и решил откликнуться на просьбу представителя итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли — найти русские произведения, которые могут быть интересны западной публике.

Д’Анджело в итоге узнал, что писатель Борис Пастернак, которого отказывались публиковать в Союзе, завершил работу над своим романом «Доктор Живаго» и приехал к нему в гости в подмосковное Переделкино.

«Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни», — ответил ему тогда писатель.

В итоге благодаря журналисту рукопись попала в Италию, и роман вышел в свет там же в 1957 году, а годом позже Борис Пастернак уже был удостоен за него Нобелевской премии. Так оба человека сделали главное дело в своей жизни. Именно так, в частности, оценила роль отца дочь Д’Анджело Франческа.

«Это было приключение всей его жизни», — сказала она в столетний юбилей отца.

Она же сообщила и о кончине легендарного журналиста. По ее словам, он умер в своем доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Торжественную панихиду по покойному устраивать не будут, сообщило итальянское агентство Ansa.

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