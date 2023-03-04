Никому не нужна: в Twitter обратили внимание на разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 182

В Twitter сочли, что разница в приеме Лаврова и Бербок в Индии показала влияние РФ

Никому не нужна: в Twitter обратили внимание на разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Надо заметить, что различия в приветствии руководителей МИД стран просто колоссальные.

Юзеры в Twitter подчеркнули разницу в приемах главы МИД ФРГ Анналены Бербок и главы российского МИДа Сергея Лаврова в Индии.

Телеканал RT DE выложил видеозапись, на которой видно, что Лаврова встречает официальная делегация после выхода из самолета. Бербок же была на пустой полосе и лишь через какое-то время ее поприветствовали представители индийских властей.

«Да она просто мировая звезда, наша Анналена», — написал tombuduk.

«Такая встреча о многом мне говорит. Например, о том, что нас [ФРГ] больше не воспринимают всерьез», — заявил Jelinek01072054.

«Весьма дружелюбно. Специально для Бербок надоедливые церемонии свели лишь к самому необходимому, а до отеля просто заказали такси», — отметил GSachlichkeit.

Два дня назад глава внешнеполитического ведомства России прибыл на заседание руководителей МИД стран «Большой двадцатки» в Нью Дели. В рамках выступления Лавров подчеркнул, что западные страны принесли в жертву своим амбициям по Украине все вопросы, должные создавать так называемую «сердцевину» повестки саммита G20.

В Twitter обратили внимание на разницу в приеме Лаврова и Бербок в ИндииВ Twitter обратили внимание на разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии. www.globallookpress.com / MFA Russia

Также Лавров заявлял, что ряд делегаций Запада превратил работу саммита в балаган, извинившись за их поведение. Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило общение Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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