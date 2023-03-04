Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
Спасший двух девочек во время теракта ВСУ в Брянской области Федор чувствует себя хорошо
Фото, видео: 5-tv.ru
Вспоминая о событиях страшного дня, мальчик признался: на принятие решения у него было всего несколько секунд.
Мальчик Федор из Брянской области, пострадавший во время нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), но спасший двоих девочек, рассказал о своем состоянии в эфире федерального телеканала.
«Дела у меня нормально. Хорошо провожу время. Сижу в телефоне, читаю», — сказал Федор.
Рассказывая о событиях страшного дня, юный собеседник отметил, что было очень страшно, однако понимал, что нельзя оставаться на месте. Мальчик увидел рану лишь, когда они добрались до населенного пункта и снял куртку. Со слов Федора, боевики ВСУ сразу открыли огонь, он даже сначала, не понял, что происходит.
«Диверсанты сразу начали стрелять по машине. Мы остановились, двери открылись, мы вышли и нам сказали бежать за дома. Я понял, что через лес можно выйти в другое село. Сказал девочкам идти туда. Мы встретили трактор, просили довести до Нового Ропска, но он отказался и поехал дальше», — пояснил Федя.
Затем школьнику оказали медицинскую помощь, двое мужчин отвезли парня к знакомой его мамы, а та уже позвонила Фединым сестре, матери и медикам. Последние впоследствии и доставили мальчика к родственникам.
Два дня назад ДРГ ВСУ атаковала машину с детьми. Убиты два человека, помимо десятилетнего Федора, ранили еще одного взрослого. Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания жителей села Любечане о нападении боевиков Украины.
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