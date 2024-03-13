Гладков: пять пострадавших жителей Белгородской области остаются в больницах

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Одна из пострадавших перенесла сложную операцию.

Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Пятеро жителей Белгородской области, пострадавшие от террористических атак украинских боевиков, остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Состояние одного раненого мужчины тяжелое. Он в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщина, пострадавшая при обстреле администрации Белгорода, пережила пятичасовую операцию по извлечению осколков снаряда.

Накануне наши военные предотвратили прорыв украинских диверсантов сразу в несколько приграничных населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Были убиты 234 боевика, уничтожены семь танков и три американских БМП.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытаются обстреливать Белгородскую и Курскую области в связи с тем, что терпят неудачи на поле боя. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

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