Гладков: пять пострадавших жителей Белгородской области остаются в больницах
Одна из пострадавших перенесла сложную операцию.
Фото, видео: Силантьев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пятеро жителей Белгородской области, пострадавшие от террористических атак украинских боевиков, остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Состояние одного раненого мужчины тяжелое. Он в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщина, пострадавшая при обстреле администрации Белгорода, пережила пятичасовую операцию по извлечению осколков снаряда.
Накануне наши военные предотвратили прорыв украинских диверсантов сразу в несколько приграничных населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Были убиты 234 боевика, уничтожены семь танков и три американских БМП.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытаются обстреливать Белгородскую и Курскую области в связи с тем, что терпят неудачи на поле боя. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
- 23 авг
- Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском
- 15 авг
- В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
- 12 мая
- «Ура!» — брянский десятилетний герой Федор принял участие в Параде Победы
- 12 апр
- Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
- 6 мар
- В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
- 6 мар
- В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
- 4 мар
- Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры
- 4 мар
- Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
- 4 мар
- «Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
- 4 мар
- Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
Читайте также
59%
0.25 99.36
0.23
Нашли ошибку?