«Ура!» — брянский десятилетний герой Федор принял участие в Параде Победы

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 390

Десятилетний герой Федор Симоненко принял участие в Параде Победы

Фото, видео: Пресс-служба губернатора Брянской области; 5-tv.ru

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Мальчик надел на парад две награды за спасение школьниц.

Юный житель Брянской области Федор Симоненко, спасший двух девочек во время атаки диверсантов, побывал на Параде Победы в Москве.

На торжество на Красной площади маленький герой надел две свои награды, которыми его удостоил президент РФ Владимир Путин за спасение школьниц. Ему вручили медаль «За отвагу», а также наградили орденом Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Он здоровался с ветеранами и с горящими глазами наблюдал за ключевыми моментами парада.

Юный герой здоровается с офицером Юный герой здоровается с офицером. Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области

Также Федя познакомился с десантниками, которые подарили ему расписанный пожеланиями флаг ВДВ.

«Мне понравилось, как громко кричали „ура!“ Мне подарили флаг воздушного десанта. Я бы хотел стать командиром роты воздушного десанта», — поделился впечатлениями юный герой после Парада.

На пути к своей мечте он уже делает значимые шаги. Недавно он присоединился к движению «Юнармия», церемония посвящения в ряды патриотического движения прошла в Музее Победы.

В марте этого года украинские диверсанты напали на машину, в которой ехал десятилетний Федор и две девочки младше него в школу. Водителя автомобиля застрелили, а мальчик получил ранение.

Несмотря на огнестрельную рану, он отвел девочек в лес, спрятал, а затем на попутной машине добрался с ними до больницы. Мальчик пережил четырехчасовую операцию по удалению пули из легкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
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