«Ура!» — брянский десятилетний герой Федор принял участие в Параде Победы
Десятилетний герой Федор Симоненко принял участие в Параде Победы
Фото, видео: Пресс-служба губернатора Брянской области; 5-tv.ru
Мальчик надел на парад две награды за спасение школьниц.
Юный житель Брянской области Федор Симоненко, спасший двух девочек во время атаки диверсантов, побывал на Параде Победы в Москве.
На торжество на Красной площади маленький герой надел две свои награды, которыми его удостоил президент РФ Владимир Путин за спасение школьниц. Ему вручили медаль «За отвагу», а также наградили орденом Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».
Он здоровался с ветеранами и с горящими глазами наблюдал за ключевыми моментами парада.
Юный герой здоровается с офицером.
Также Федя познакомился с десантниками, которые подарили ему расписанный пожеланиями флаг ВДВ.
«Мне понравилось, как громко кричали „ура!“ Мне подарили флаг воздушного десанта. Я бы хотел стать командиром роты воздушного десанта», — поделился впечатлениями юный герой после Парада.
На пути к своей мечте он уже делает значимые шаги. Недавно он присоединился к движению «Юнармия», церемония посвящения в ряды патриотического движения прошла в Музее Победы.
В марте этого года украинские диверсанты напали на машину, в которой ехал десятилетний Федор и две девочки младше него в школу. Водителя автомобиля застрелили, а мальчик получил ранение.
Несмотря на огнестрельную рану, он отвел девочек в лес, спрятал, а затем на попутной машине добрался с ними до больницы. Мальчик пережил четырехчасовую операцию по удалению пули из легкого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию парада Победы в Москве посмотрело рекордное количество зрителей за пять лет.
- 12 апр
- Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
- 6 мар
- В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
- 6 мар
- В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
- 4 мар
- Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры
- 4 мар
- Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
- 4 мар
- «Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
- 4 мар
- Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
- 3 мар
- Мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага»
- 3 мар
- Пострадавшие и семьи погибших в результате теракта под Брянском получат выплаты
- 3 мар
- СКР возбудил дело по статье «Теракт» после трагедии в Брянской области
Читайте также
25%
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?