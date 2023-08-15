В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
Ситуацию прокомментировал губернатор региона.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие действовали в команде с сотрудниками ФСБ. Противник пытался совершить диверсионную вылазку в районе населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе.
«Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.
Губернатор региона отметил, что атака украинской ДРГ не повлекла потерь среди мирного населения. В результате обстрела было убито одно животное, а также частичные повреждения были нанесены автомобилю и производственным помещениям.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили склад ВСУ и предотвратили попытку проникновения ДРГ под Херсоном.
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