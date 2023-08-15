В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 81 0

Ситуацию прокомментировал губернатор региона.

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области Спецоперация

ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Российские военнослужащие действовали в команде с сотрудниками ФСБ. Противник пытался совершить диверсионную вылазку в районе населенного пункта Курковичи в Стародубском муниципальном округе.

«Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

Губернатор региона отметил, что атака украинской ДРГ не повлекла потерь среди мирного населения. В результате обстрела было убито одно животное, а также частичные повреждения были нанесены автомобилю и производственным помещениям.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили склад ВСУ и предотвратили попытку проникновения ДРГ под Херсоном.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
12 мая
«Ура!» — брянский десятилетний герой Федор принял участие в Параде Победы
12 апр
Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
6 мар
В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
6 мар
В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
4 мар
Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры
4 мар
Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
4 мар
«Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
4 мар
Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
3 мар
Мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага»
3 мар
Пострадавшие и семьи погибших в результате теракта под Брянском получат выплаты
+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
Работник сельхозпредприятия пострадал при попытке проникновения ДРГ под Брянском
15:41
У наместника Киево-Печерской лавры Павла выявили серьезные проблемы с сердцем
15:38
Авиация США усилила свою деятельность у границ России и Китая
15:25
Российские военные впервые уничтожили словацкие гаубицы Zuzana-2
15:23
Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб во время учебного полета
15:20
ВС РФ нанесли ВПК Украины значительный ущерб групповым ударом

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Отказался от операции: названа причина смерти клоуна Андрюши
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку