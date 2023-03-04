Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Известно, что главарь украинской ДРГ Денис Капустин давно потерял связь с семьей.

Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области

Мать Дениса Капустина — главаря украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), совершившей теракт в Брянской области, пытается через суд выселить его из московской квартиры. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на близких семьи.

Источник агентства утверждает, что мать Капустина уже много лет не знает, где находится ее сын, и не в курсе, что он вступил в ряды неонацистов и устроил теракт на территории России.

«Прямо сейчас идет суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры. Связь с семьей он давно потерял и даже не приехал на похороны отца в прошлом году», — рассказал агентству источник.

Уточняется, что речь идет о квартире в пятиэтажке в Перово, которую семья Капустина сейчас сдает в аренду.

Также отмечается, что мать Капустина давно не разделяет взглядов сына.

«Его дед воевал в Великой Отечественной войне, а после был главным режиссером Сочинского цирка почти 20 лет, где поработал с Мстиславом Запашным. Дедушку зовут Карпманский Ефим Аронович. К сожалению, он умер», — добавил источник.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию Брянской области и открыли огонь по мирным жителям, убив двоих мужчин и ранив десятилетнего мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как себя чувствует после операции мальчик Федор из Брянской области, которого ранили украинские террористы.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
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