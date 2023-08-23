Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском

|
Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Накануне диверсанты попытались проникнуть в Климовский район региона. Однако попытка не увенчалась успехом.

Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области Спецоперация

Российские пограничники массированным артиллерийским ударом вытеснили украинскую ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ред.) из Брянской области. Как сообщает ФСБ, 22 августа диверсанты попытались проникнуть в Климовский район региона.

«Совместно с приданными силами Минобороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в официальном сообщении.

Произошедшее также прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки террористов пострадавших среди мирного населения не было. Также в этот день киевский режим попытался нанести удар по санаторию в Белгородской области, повреждения получили лишь фасад и окна здания.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 августа скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села.

Тема:
Украинская ДРГ в Брянской области
15 авг
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
12 мая
«Ура!» — брянский десятилетний герой Федор принял участие в Параде Победы
12 апр
Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
6 мар
В Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области
6 мар
В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому
4 мар
Стало известно о планах матери главаря «брянских террористов» выселить его из квартиры
4 мар
Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
4 мар
«Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
4 мар
Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
3 мар
Мальчика Федю, спасшего двух детей под Брянском, наградили медалью «Доблесть и отвага»
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
«Как собака на кость»: звезда реслинга Хоган признался в многолетней зависимости
11:16
Власти Донецка сообщили о попадании снаряда ВСУ в жилой дом
11:11
В России хотят ввести единый стандарт на горячие обеды в школах
11:08
Военные РФ массированным ударом уничтожили украинскую ДРГ под Брянском
11:00
Первый зампред правления ВТБ Пучков покинул свой пост
10:52
Суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку