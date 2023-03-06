В России предпримут меры по недопущению терактов, подобных брянскому

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63

Песков: Путин в ходе Совбеза обсудил меры по недопущению терактов, подобных Брянскому

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинская ДРГ в Брянской области

Действия украинских диверсантов привели к гибели двух людей, также был ранен ребенок.

Глава РФ Владимир Путин 3 марта обсудил с постоянными членами Совета Безопасности теракт в Брянской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, какие решения были приняты в ходе заседания.

По словам Пескова, речь шла об обеспечении надлежащей безопасности стратегическим объектам РФ, которые находятся под охраной российских спецслужб. Кроме того, отметили в Кремле, Путин вместе с членами Совбеза детально разобрали происшествие в Брянской области.

«Обсуждалась ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — заключил официальный представитель Кремля.

Диверсионно-разведывательная группа в составе 50 человек проникла в Брянскую область с территории Украины 2 марта. Террористами был обстрелян движущийся автомобиль, в котором находились дети. Диверсанты взяли заложников и держали их в магазине села Любечане, устроили поджог жилого дома.

В регионе началось боестолкновение украинских националистов и российских военных. ФБС вскоре сообщила о полном контроле над ситуацией под Брянском, террористы были выдворены территории РФ. В результате атаки погибли двое взрослых, был ранен 11-летний мальчик Федя. Ребенок стал героем в глазах граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю мальчика-героя Федора из Брянской области.

Тема:
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