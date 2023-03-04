«Мое сердце максимально несвободно»: Анна Старшенбаум показала молодого человека

Артистка призналась, что у них идеальные отношения.

Российская актриса Анна Старшенбаум вывела в свет своего молодого человека и рассказала, почему считает его самым идеальным. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Эскортница».

Старшенбаум исполнила главную роль в эротической драме, звездная премьера которой состоялась вечером в пятницу, 3 марта, в концертном зале комплекса «Барвиха Luxury Village».

На вопрос корреспондента о том, свободно ли ее сердце, она с уверенностью воскликнула, что нет.

«Мое сердце категорически, максимально несвободно! Потому что, вот это — мой самый любимый человек на свете, после которого я поняла, что есть настоящая любовь, настоящие вторые половинки, счастье и экологичные здоровые отношения», — заявила актриса.

Также она добавила, что это бесценно, когда люди могут друг друга поддерживать и быть искренними. После этого Старшенбаум повернулась к своему возлюбленному и спросила, что он думает об их отношениях. Мужчина, в свою очередь, подтвердил все ее слова: «Все так!»

«Это Даниил Наумов, мой самый любимый человек на свете», — заключила артистка.

Действие эротической драмы «Эскортница» происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Старшенбаум играет девушку по имени Кристина, которая для всех — организатор выставок современного искусства, но на деле она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. Девушка находится на гребне волны в своей сфере, однако в ее жизни присутствует и обратная сторона медали — криминал, полиция и разборки самих подопечных Кристины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Старшенбаум внезапно призналась в ненависти к женатому Роману Курцыну.