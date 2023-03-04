На Украине призвали Зеленского уйти в отставку
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского сложить свои полномочия
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал, что действующая власть наживается на жителях страны, для которых и без того сложились сложные условия для жизни.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует незамедлительно сложить свои полномочия и покинуть кресло главы государства. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. Такую позицию он объяснил неумением Зеленского руководить страной.
«В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил он в видеообращении, опубликовав его на своем YouTube-канале.
По словам политика, действующая власть наживается на жителях страны, для которых и без того сложились сложные условия для жизни.
«Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру», — возмутился Соскин.
Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей. Местные жители негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский заявил о готовности к переговорам по вопросу вступления в ЕС.
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