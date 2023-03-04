На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал, что действующая власть наживается на жителях страны, для которых и без того сложились сложные условия для жизни.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует незамедлительно сложить свои полномочия и покинуть кресло главы государства. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. Такую позицию он объяснил неумением Зеленского руководить страной.

«В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку», — заявил он в видеообращении, опубликовав его на своем YouTube-канале.

По словам политика, действующая власть наживается на жителях страны, для которых и без того сложились сложные условия для жизни.

«Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру», — возмутился Соскин.

Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, назревает недовольство действиями украинских властей. Местные жители негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский заявил о готовности к переговорам по вопросу вступления в ЕС.