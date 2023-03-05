В ЛНР заметили группу украинских солдат, сбежавших от ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 140

Офицер в отставке Марочко: в ЛНР группа украинских дезертиров скрывается от ВСУ

В ЛНР заметили группу украинских солдат, сбежавших от ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Украинский кризис

По всей вероятности, украинцы не хотят сражаться с Россией и приняли решение спрятаться от своих же «товарищей», ведь за дезертирство их, скорее всего, ждет показательная казнь.

На территории линии боестолкновения обнаружена группа украинцев, которая не участвует в сражениях, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Подразделение ВСУ замечено между Григоровкой и Белогоровкой.

«Выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания», — сообщил Марочко.

Он добавил, что вероятнее всего — это дезертиры, которые отказались подчиняться украинским офицерам. Также отставной офицер предположил, что украинцы не хотят вести боевые действия против России.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом и террором киевских властей, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее о фактах массового дезертирства сообщал подполковник ВСУ. И для дезертиров киевский режим готовит страшное наказание. Ранее 5-tv.ru писал, зачем ВСУ расстреливают своих же медиков.

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