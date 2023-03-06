Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 83

El Pais: Киев потерпел огромные потери в Артемовске

Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В Минобороны накануне заявили о ликвидации до 1000 боевиков личного состава ВСУ на донецком направлении.

Украинская сторона несет большие потери в Артемовске в ДНР, куда перебросила свои лучшие подразделения. Ситуация в городе остается напряженной для ВСУ, которые из последних сил пытаются удержать Артемовск под своим контролем. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

«Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — отмечается в материале.

Ранее испанская газета рассказывала, что ВСУ подорвали два небольших моста, которые соединяли единственную подконтрольную киевскому режиму в городе дорогу, и заменили ее понтонным мостом. Эта дорога остается последним путем для снабжения войск питанием и боеприпасами, а также вывоза раненных. Тем не менее, все операции на дороге остаются рискованными, потому что тропа регулярно обстреливаются артиллерией ВС РФ.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на офицеров украинской армии, писали, что размешенные в городе хорошо подготовленные подразделения были разбиты российской стороной.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет с ВСУ после освобождения Артемовска.

Тема:
Украинский кризис
6 мар
Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео
6 мар
Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром
6 мар
В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска
6 мар
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
6 мар
В США рассказали о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта
5 мар
В США заявили о ликвидации самых боеспособных подразделений ВСУ в Артемовске
5 мар
Западная пресса начала «прозревать»: как меняется отношение к Украине в мире
5 мар
Не позволят «соскочить»: Байден намекнул Шольцу о том, что его легко заменить
5 мар
Не составит труда: Трамп вновь раздает обещания по решению украинского кризиса
5 мар
В ЛНР заметили группу украинских солдат, сбежавших от ВСУ
-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Рекомендации от врачей: как бросить курить и заодно сэкономить деньги
12:52
ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области
12:47
Деньги кончились? Принц Гарри нашел новый способ заработать на тайнах семьи
12:38
В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8
12:36
В США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
12:25
Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео

Сейчас читают

«Я этим не горжусь»: Алексей Воробьев откровенно заговорил про жену и детей
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица