В Минобороны накануне заявили о ликвидации до 1000 боевиков личного состава ВСУ на донецком направлении.

Украинская сторона несет большие потери в Артемовске в ДНР, куда перебросила свои лучшие подразделения. Ситуация в городе остается напряженной для ВСУ, которые из последних сил пытаются удержать Артемовск под своим контролем. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

«Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — отмечается в материале.

Ранее испанская газета рассказывала, что ВСУ подорвали два небольших моста, которые соединяли единственную подконтрольную киевскому режиму в городе дорогу, и заменили ее понтонным мостом. Эта дорога остается последним путем для снабжения войск питанием и боеприпасами, а также вывоза раненных. Тем не менее, все операции на дороге остаются рискованными, потому что тропа регулярно обстреливаются артиллерией ВС РФ.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на офицеров украинской армии, писали, что размешенные в городе хорошо подготовленные подразделения были разбиты российской стороной.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет с ВСУ после освобождения Артемовска.