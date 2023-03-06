Тайное крещение и сложный путь: как Анита Цой приняла православие

Знаменитая исполнительница долго искала ответы на вопросы жизни и наконец смогла найти себя.

Певица Анита Цой недавно удивила публику сенсационным заявлением — вокалистка сменила имя на сценическое, оказывается, все это время в паспорте у красавицы было написано Анна, а не Анита, как привыкли фанаты. Только недавно поклонники отошли от этой новости, как появился новый повод для удивления. Звезда приняла православие, несмотря на то, что ее предки исповедовали буддизм.

«Я крестилась в центре Москвы, в Сретенском монастыре, рассказала артистка. — Моим наставником, крестным, человеком, который меня ввел в Храм Господний и смог помочь определиться с верой, стал митрополит Тихон (Шевкунов — Прим. ред.)», — приводит ее слова издание dni.ru.

Вокалистка отметила, что путь к православию оказался тяжелым. Ей многое пришлось понять для себя, посмотреть на жизнь другими глазами. Знаменитость часто задавалась философскими вопросами и долго бродила в поисках ответа. Только в христианстве ей удалось их найти.

Цой объяснила изданию, что ее дедушка был буддистом, а мама придерживалась атеистических взглядов, как это было распространено в Советском Союзе. Артистке же пришлось самой выбрать свой путь.

«Я всю жизнь чувствовала, что какая-то невидимая рука ведет меня по жизни. И после 20 лет стала думать о том, чья же это рука», — отметила певица.

Ближе к 30 годам вокалистка заинтересовалась католицизмом, однако не нашла себя в нем. Далее звезда ударилась в буддизм и поняла, что вера — это философский вопрос, люди разных вероисповеданий могут быть буддистами.

«Все изменилось, когда примерно в 2010 году я случайно познакомилась с отцом Тихоном <…> Я ему рассказала, что пытаюсь найти себя и своего Бога. И он мне очень помог — давал литературу, говорил о различных религиях. А в 2014 году я решила, что готова креститься», — призналась Анита.

По словам красавицы, к тяжелому решению привела сама история ее рода. Она — третье поколение своей семьи и живет в России. Эта страна стала родной для знаменитости, она всем сердцем любит россиян и считает себя частью этого государства. Вероятно, именно поэтому звезда нашла себя именно в православии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Анита Цой не общается с младшим братом.